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    Бельгійська тенісистка-лесбійка розповіла, як суперниці сприйняли її камінг-аут

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    Гретьє Міннента Елісон ван Ейтванк - Бельгійська тенісистка-лесбійка розповіла, як суперниці сприйняли її камінг-аут
    Гретьє Міннента Елісон ван Ейтванк

    «У роздягальні у нас немає ніяких проблем. Ми отримали тільки позитивну реакцію. Це було приголомшливо»

    Бельгійська тенісистка Гретьє Міннен розповіла, як вона і її кохана Елісон ван Ейтванк зважилися відкрито визнати себе парою.

    «Я відчувала, що коли ми відкрито оголосили себе парою, то це не було настільки вже й великим кроком, тому що ми вже розповіли про все своїм сім'ям. Повідомити сім'ї - це набагато більш важлива подія, ніж відкритися світові. Але інші тенісистки добре прийняли наш камінг-аут. У роздягальні у нас немає ніяких проблем. Ми отримали тільки позитивну реакцію. Це було приголомшливо», - наводить слова Міннен офіційний сайт туру.

    У першому колі Відкритого чемпіонату США, який стартує настпуного тижня, Елісон ван Ейтванк зіграє з представницею Словаччини Вікторією Кужмовою. Гретьє Міннен не змогла подолати кваліфікацію.

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