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    В Одесі на Приморському бульварі проходить Марш рівності «Одеса Прайд». Поліція затримує противників ЛГБТ

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    В Одесі на Приморському бульварі проходить Марш рівності «Одеса Прайд». Поліція затримує противників ЛГБТ
    Фото: Пушкинская.net

    У прайді бере участь понад 300 людей

    Вранці у суботу, 31 серпня 2019 року, спільнота ЛГБТ проводить на Приморському бульварі в Одесі щорічний Марш рівності. Захід пікетують представники релігійних громад й захисники традиційних уявлень про шлюб та сім’ю, декого з них вже затримали.

    Прайд-хода розпочалася о 10:00, розповідає місцеве видання Пушкінська.net.

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    За попереднім планом, який був узгоджений з поліцією, учасники мають пройти з Потьомкінських сходів до Грецького парку, потім – від Приморського бульвару до будівлі міської ради, а звідти до перетину Пушкінської й Дерибасівської.

    У прайді бере участь понад 300 людей.

    «На Приморському бульварі прайд зустріли противники ЛГБТ-спільноти. Поліція провела декілька затримань», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, ряд релігійних організацій Одеси виступив зі зверненням до міського голови Одеси Геннадія Труханова, попросивши того не допустити проведення в місті ЛГБТ-акції.

    10 серпня, у столиці Чехії уперше за підтримки мерії міста пройшов гей-парад.

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    Одеса ЛГБТ Марш рівності поліція
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