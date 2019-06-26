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    В Офісі президента відбулася нарада щодо економічних проблем Донбасу

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    За результатами наради на Банковій ухвалено рішення про проведення експертних зустрічей на регулярній основі - В Офісі президента відбулася нарада щодо економічних проблем Донбасу
    За результатами наради на Банковій ухвалено рішення про проведення експертних зустрічей на регулярній основі

    Окрему увагу учасники наради приділили питанням співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іншими донорськими структурами.

    У середу, 26 червня в Офісі президента України під час робочої наради обговорили економічні проблеми Донбасу.

    Про це інформує Адміністрація президента України в Facebook.

    «Сьогодні в Офісі президента України під керівництвом першого помічника глави держави Сергія Шефіра та за участю радника президента з питань економіки Олега Устенка відбулася робоча нарада щодо економічних проблем Донбасу», - йдеться в повідомленні.

    Під час наради було заслухано доповідь експерта з регіонального розвитку, голови спілки випускників Королівського коледжу Лондона Олексія Стародубова, а також фахівців з питань інвестицій, вугільної та металургійної промисловості, енерго- й водопостачання та інших галузей господарства.

    Окрему увагу учасники наради приділили питанням співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іншими донорськими структурами.

    За результатами наради ухвалено рішення про проведення експертних зустрічей на регулярній основі для відпрацювання конкретних кроків у рамках стратегії президента щодо розвитку Донбасу.

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