В Офісі президента відбулася нарада щодо економічних проблем Донбасу



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За результатами наради на Банковій ухвалено рішення про проведення експертних зустрічей на регулярній основі

Окрему увагу учасники наради приділили питанням співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іншими донорськими структурами.

У середу, 26 червня в Офісі президента України під час робочої наради обговорили економічні проблеми Донбасу.

Про це інформує Адміністрація президента України в Facebook.

«Сьогодні в Офісі президента України під керівництвом першого помічника глави держави Сергія Шефіра та за участю радника президента з питань економіки Олега Устенка відбулася робоча нарада щодо економічних проблем Донбасу», - йдеться в повідомленні.

Під час наради було заслухано доповідь експерта з регіонального розвитку, голови спілки випускників Королівського коледжу Лондона Олексія Стародубова, а також фахівців з питань інвестицій, вугільної та металургійної промисловості, енерго- й водопостачання та інших галузей господарства.

Окрему увагу учасники наради приділили питанням співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іншими донорськими структурами.

За результатами наради ухвалено рішення про проведення експертних зустрічей на регулярній основі для відпрацювання конкретних кроків у рамках стратегії президента щодо розвитку Донбасу.