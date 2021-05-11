В Офісі Зеленського прокоментували підозру Медведчуку

В Офісі президента стверджують, що Віктору Медведчуку сховатися від слідства не вдасться

«Політика Медведчука спрямована на руйнування української державності»

Народному депутату від проросійської партії ОПЗЖ, куму Путіна Віктору Медведчуку, а також його спільникам доведеться пройти через судовий процес, як це і передбачено законом. Про це журналістам заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для всього нашого суспільства. По-перше, державна безпека постійно перебувала під руйнівними ударами його дивної медіа-імперії. По-друге, десятки класичних непрозорих схем і угод, про що багато журналістських розслідувань... Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організувати свій «бізнес» чесно», – сказав Подоляк.

Він підкреслив, що цій «вкрай впливовій і солідній людині», який, за словами Подоляка, намагався вирішувати долю народу та активно користувався ресурсами країни в Криму вже після окупації, сховатися від слідчих дій не вдасться.

За його словами, діяльності Медведчука надали оцінку ще під час засідання Ради національної безпеки та оборони, коли ухвалили рішення про запровадження санкцій щодо нього та його оточення.

«Зараз ця оцінка отримала логічне продовження. Держава завжди має працювати комплексно, і у випадку з Медведчуком бачимо конкретний приклад цього. Дослідження кримінальної природи діяльності Медведчука, відповідне засідання РНБО, відповідні санкції щодо суб'єктів і як фіналізація цих подій - цілком мотивована підозра», – сказав він.

Подоляк зазначив, що Медведчук готовий співпрацювати з ким завгодно заради власної вигоди, а Україна його не цікавить.

«Кримінальні провадження, які зараз дійшли до тієї стадії, коли можливе вручення підозри, підтверджують те, що політика для Медведчука – це просто інструмент руйнування державності з одного боку і спосіб класичного тіньового збагачення з іншого. І нічого більше», – додав радник Єрмака.

Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

Також Баканов стверджує, що Медведчук з України не виїжджав. Хоча є підозри вважати, що Медведчук знаходиться на відпочинку у Хорватії. Кілька годин тому його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».