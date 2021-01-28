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    В окупованій Ялті стався вибух через коротке замикання: відео

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    В окупованій Ялті стався вибух через коротке замикання - В окупованій Ялті стався вибух через коротке замикання: відео
    В окупованій Ялті стався вибух через коротке замикання

    Користувачі соцмереж тиражують ефектне відео, на якому видно кілька локальних сполохів, а в фіналі потужні спалахи

    В окупованому Криму в селищі Масандра неподалік від Ялти вибухнула електропідстанція. Через інцидент електрики не було в різних районах Ялти від 10 до 40 хвилин.

    В районі події світло пропало на кілька годин. 

    Користувачі соцмереж тиражують ефектне відео, на якому видно кілька локальних спалахів.

    На відео видно кадри освітленого міста, потім відбувається кілька яскравих спалахів і настає темрява. У МНС заявили, що сталося коротке замикання, яке не викликало пожежі.

    Користувачі мережі почали писати, що на підстанції стався вибух, і на місце події їхали машини швидкої допомоги. Деякі сумніваються, що це було замикання, оскільки його було видно навіть із Сімферополя.

    За словами однієї жінки, перед спалахом вона чула сильний гул і вібрацію.

    Як уточнюється на сайті «Крименерго», з 22:02 до 22:55 було знеструмлено 110-кіловольтну лінію Гурзуф - Массандра. Через обрив проводу в 200 метрах від Масандрівської підстанції без електропостачання залишилися 27875 тисячі абонентів.

    «Кримтеплокомуненерго» і «Ялтинські теплові мережі» після аварійного відключення електроенергії з ночі виробляють перезапуск котелень. Залишилося підключити ще дві котельні.

    Напередодні кримське МНС розповсюдило штормове попередження, повідомляючи кримчан про сильні зливи в горах і на південному березі Криму, а також про сильний вітер з поривами до 25 метрів в секунду.

    Теги: Крим вибух електроенергія вітер
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