Подорожчання електроенергії: українці отримають компенсацію, але не всі

Компенсацію з бюджету отримують ті, хто встановив електроопалення

Кабінет міністрів вирішив компенсувати частині побутових споживачів збільшення тарифів на електроенергію. Зі спеціального фонду держбюджету виділили 1,4 млрд гривень.

Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду 27 січня.

Згідно з документом, зі спеціального фонду держбюджету Мінсоцполітики спрямовуються 1,4 млрд гривень для надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої у першому кварталі 2021 року, у зв’язку з відміною окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію).

Компенсація надається з 1 січня 2021 року таким категоріям споживачів:

населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижену ціну;

населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Під час здійснення розрахунку за зниженим тарифом та фіксованою ціною:

за наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу застосовуються відповідні тарифні коефіцієнти;

не застосовується 30-відсоткова знижка, що була передбачена станом на 31 грудня 2020 р. для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Розмір отриманої компенсації не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Згідно з документом, компенсація надається шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням, як часткову оплату за спожиту у І кварталі 2021 року електричну енергію, на особові рахунки споживачів.

Постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Також нагадаємо, що уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

Тарифи на газ призвели до масових акцій протесту в низці міст України. Люди перекривають дороги та штурмують облдержадміністрації, вимагаючи зменшити ціни на блакитне паливо.

Водночас поки що тарифи на тепло не підвищуватимуться: уряд підготував відповідний меморандум.

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