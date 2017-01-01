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    В окупованому Донецьку керівник ліцею розповів учням про бандитів «ДНР»

    Учні фактично здали свого вчителя у руки «МГБ ДНР» на підвал
    У мережі з'явилося відео, як директор донецького ліцею «Колеж» Григорій Штейн розповідає, що він думає про військові формування «ДНР». Ймовірно, у мережу відеозапис виклав один з учнів Штейна, передають українські ЗМІ. На відео чутно, як Штейн назвав «бандитськими» військові формування у Донецьку. «А тут
    • Сьогодні, 14:35
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    Григорій Штейн
    Григорій Штейн

    Учні фактично здали свого вчителя у руки «МГБ ДНР» на підвал

    У мережі з'явилося відео, як директор донецького ліцею «Колеж» Григорій Штейн розповідає, що він думає про військові формування «ДНР».

    Ймовірно, у мережу відеозапис виклав один з учнів Штейна, передають українські ЗМІ.

    На відео чутно, як Штейн назвав «бандитськими» військові формування у Донецьку.

    «А тут скільки формувань бандитських! І наколоті, які йдуть ... Цих хлопців змусили зняти автомати, тепер вони ходять вільні», - заявив викладач.

    Він нагадав учням, що «не ми прийшли забирати чужу землю, а нас прийшли забирати».

    У свою чергу учні під час дискусії наводили найвідоміші штампи російської пропаганди як факти.

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    У мережі звернули увагу на те, що учні фактично здали свого вчителя у руки «МГБ ДНР» на підвал.

     

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