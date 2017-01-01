В окупованому Донецьку керівник ліцею розповів учням про бандитів «ДНР»

Учні фактично здали свого вчителя у руки «МГБ ДНР» на підвал

У мережі з'явилося відео, як директор донецького ліцею «Колеж» Григорій Штейн розповідає, що він думає про військові формування «ДНР». Ймовірно, у мережу відеозапис виклав один з учнів Штейна, передають українські ЗМІ. На відео чутно, як Штейн назвав «бандитськими» військові формування у Донецьку. «А тут



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Григорій Штейн

Учні фактично здали свого вчителя у руки «МГБ ДНР» на підвал

У мережі з'явилося відео, як директор донецького ліцею «Колеж» Григорій Штейн розповідає, що він думає про військові формування «ДНР».

Ймовірно, у мережу відеозапис виклав один з учнів Штейна, передають українські ЗМІ.

На відео чутно, як Штейн назвав «бандитськими» військові формування у Донецьку.

«А тут скільки формувань бандитських! І наколоті, які йдуть ... Цих хлопців змусили зняти автомати, тепер вони ходять вільні», - заявив викладач.

Він нагадав учням, що «не ми прийшли забирати чужу землю, а нас прийшли забирати».

У свою чергу учні під час дискусії наводили найвідоміші штампи російської пропаганди як факти.

У мережі звернули увагу на те, що учні фактично здали свого вчителя у руки «МГБ ДНР» на підвал.