В окупованому Донецьку керівник ліцею розповів учням про бандитів «ДНР»
- Сьогодні, 14:35
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Учні фактично здали свого вчителя у руки «МГБ ДНР» на підвал
У мережі з'явилося відео, як директор донецького ліцею «Колеж» Григорій Штейн розповідає, що він думає про військові формування «ДНР».
Ймовірно, у мережу відеозапис виклав один з учнів Штейна, передають українські ЗМІ.
На відео чутно, як Штейн назвав «бандитськими» військові формування у Донецьку.
«А тут скільки формувань бандитських! І наколоті, які йдуть ... Цих хлопців змусили зняти автомати, тепер вони ходять вільні», - заявив викладач.
Він нагадав учням, що «не ми прийшли забирати чужу землю, а нас прийшли забирати».
У свою чергу учні під час дискусії наводили найвідоміші штампи російської пропаганди як факти.
У мережі звернули увагу на те, що учні фактично здали свого вчителя у руки «МГБ ДНР» на підвал.