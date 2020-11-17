У пожежі на Харківщині живцем згоріли півсотні свиней

Причина загоряння встановлюється

У Харківської області в Нововодолазькому районі внаслідок пожежі у приватній господарчій споруді згоріли 50 свиней.

Пожежа сталась ввечері 16 листопада. О 20:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в господарчій споруді на території приватного сектору у селищі Княже Нововодолазького району Харківської області, повідомили в головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

На момент прибуття рятувальників горіли дерев'яні конструкції господарчої споруди та близько 1000 тюків соломи, якими був обкладений каркас будівлі. Площа пожежі склала 200 кв. м. На момент загоряння у сараю були 50 свиней, усі вони згоріли.

Рятувальники локалізували пожежу о 21:02, о 1:10 - ліквідували. Причина загоряння встановлюється.

До слова, також вогнеборці нагадують громадянам правила безпечного обігріву помешкань. У період похолодання та із початком опалювального сезону, зазвичай різко зростає кількість пожеж у помешканнях громадян. До цього призводить необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхня несправність, перевантаження електромереж, тощо. У більшості випадків пожежі трапляються з вини самих громадян. Адже підготовка котлів, печей, димоходів, а також обігрівачів до безпечної роботи це — обов’язок саме мешканців будинків.