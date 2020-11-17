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    У пожежі на Харківщині живцем згоріли півсотні свиней

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    Пожежа сталась на фермі&nbsp;у селищі Княже Нововодолазького району - У пожежі на Харківщині живцем згоріли півсотні свиней
    Пожежа сталась на фермі у селищі Княже Нововодолазького району

    Причина загоряння встановлюється

    У Харківської області в Нововодолазькому районі внаслідок пожежі у приватній господарчій споруді згоріли 50 свиней.

    Пожежа сталась ввечері 16 листопада. О 20:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в господарчій споруді на території приватного сектору у селищі Княже Нововодолазького району Харківської області, повідомили в головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

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    У пожежі на Харківщині живцем згоріли півсотні свиней
    У пожежі на Харківщині живцем згоріли півсотні свиней

    На момент прибуття рятувальників горіли дерев'яні конструкції господарчої споруди та близько 1000 тюків соломи, якими був обкладений каркас будівлі. Площа пожежі склала 200 кв. м. На момент загоряння у сараю були 50 свиней, усі вони згоріли.

    Рятувальники локалізували пожежу о 21:02, о 1:10 - ліквідували. Причина загоряння встановлюється.

    До слова, також вогнеборці нагадують громадянам правила безпечного обігріву помешканьУ період похолодання та із початком опалювального сезону, зазвичай різко зростає кількість пожеж у помешканнях громадян. До цього призводить  необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхня несправність, перевантаження електромереж, тощо. У більшості випадків пожежі трапляються з вини самих громадян. Адже підготовка котлів, печей, димоходів, а також обігрівачів до безпечної роботи це — обов’язок саме мешканців будинків.

    Теги: пожежа ДСНС тварини Харківщина рятувальники фермер
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