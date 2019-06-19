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    В окупованому Донецьку прогримів сильний вибух

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    Вибух в окупованому Донецьку&nbsp; - В окупованому Донецьку прогримів сильний вибух
    Вибух в окупованому Донецьку 
    Архівне фото

    Очевидці повідомляють про вибух біля Петровського виконкому в Донецьку і у дворі дитячої лікарні №4

    У непідконтрольному Донецьку вранці в середу, 19 червня, прогримів потужний вибух. Про подію повідомляє блогер Necro Mancer, який опублікував відео зі звуком вибуху.

    Згідно з попередньою інформацією, вибух прогримів біля Петровського виконкому. Очевидці пишуть про снаряди, що прилетіли нібито у двір дитячої лікарні №4 біля ДК Петровський.

    У свою чергу ЗМІ бойовиків повідомляють про обстріл Донецька. Нібито з боку ЗСУ було завдано масованого удару із застосуванням артилерії калібру 122 мм і мінометів.

    Нагадаємо, за добу 18 червня на Донбасі сталося 14 обстрілів з боку окупантів. Загинув один боєць ЗСУ, чотири отримали поранення і ще у двох бойові травми.

     

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