В окупованому Донецьку прогримів сильний вибух
Очевидці повідомляють про вибух біля Петровського виконкому в Донецьку і у дворі дитячої лікарні №4
У непідконтрольному Донецьку вранці в середу, 19 червня, прогримів потужний вибух. Про подію повідомляє блогер Necro Mancer, який опублікував відео зі звуком вибуху.
Згідно з попередньою інформацією, вибух прогримів біля Петровського виконкому. Очевидці пишуть про снаряди, що прилетіли нібито у двір дитячої лікарні №4 біля ДК Петровський.
У свою чергу ЗМІ бойовиків повідомляють про обстріл Донецька. Нібито з боку ЗСУ було завдано масованого удару із застосуванням артилерії калібру 122 мм і мінометів.
#Донецк, раннее утро 19/06/19, Петровский исполком https://t.co/FNuDKrE5Zy pic.twitter.com/rZ8G2LiJMW— Necro Mancer (@666_mancer) 19. kesäkuuta 2019
Нагадаємо, за добу 18 червня на Донбасі сталося 14 обстрілів з боку окупантів. Загинув один боєць ЗСУ, чотири отримали поранення і ще у двох бойові травми.