В окупованому Донецьку стався вибух, поранено чоловіка
- Сьогодні, 11:59
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Інцидент стався в Ленінському районі міста, на вулиці Куйбишева
У Донецьку через вибух невідомого вибухонебезпечного предмета був поранений чоловік
Про це повідомляє так зване «МНС ДНР».
Відзначається, що інцидент стався в Ленінському районі міста, на вулиці Куйбишева, на прибудинковій території дев'ятиповерхового житлового будинку. Також зруйнований один віконний блок.
В результаті вибуху отримав осколкові поранення м'яких тканин чоловік 1977 року народження. Потерпілий був госпіталізований.
Подробиці події не повідомляються.