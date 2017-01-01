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    В окупованому Донецьку стався вибух, поранено чоловіка

    Інцидент стався в Ленінському районі міста, на вулиці Куйбишева
    У Донецьку через вибух невідомого вибухонебезпечного предмета був поранений чоловік Про це повідомляє так зване «МНС ДНР». Відзначається, що інцидент стався в Ленінському районі міста, на вулиці Куйбишева, на прибудинковій території дев'ятиповерхового житлового будинку. Також зруйнований один віконний блок. В результаті вибуху
    • Сьогодні, 11:59
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    Інцидент стався в Ленінському районі міста, на вулиці Куйбишева

    У Донецьку через вибух невідомого вибухонебезпечного предмета був поранений чоловік

    Про це повідомляє так зване «МНС ДНР».

    Відзначається, що інцидент стався в Ленінському районі міста, на вулиці Куйбишева, на прибудинковій території дев'ятиповерхового житлового будинку. Також зруйнований один віконний блок.

    В результаті вибуху отримав осколкові поранення м'яких тканин чоловік 1977 року народження. Потерпілий був госпіталізований.

    Подробиці події не повідомляються.

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