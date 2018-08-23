В окупованому Донецьку з’явилися привітання до Дня Незалежності України (фото)



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Листівки розклеїли у різних районах міста

В окупованому Донецьку активісти розклеїли жовто-блакитні листівки з привітаннями до Дня Незалежності України.

Про це повідомили журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії місцеві жителі.

Вони надіслали фотографії, які підтверджують появу листівок у різних районах Донецька.

Зокрема, листівки з'явилися біля будівлі Калінінського районного виконкому, на бульварі Шевченка, біля торгового центру «Амстор» та в інших частинах міста.

Окрім Донецька, проукраїнська символіка з'явилася в інших непідконтрольних українській владі містах. Зокрема, на в’їзді до Шахтарська та Єнакієво, а також біля шахти «Свято-Андріївська» неподалік населеного пункту Жданівка вивісили українські прапори.

Нагадаємо, у цьому році 24 серпня Україна буде святкувати 27-річницю незалежності.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що 24 серпня на параді в Києві буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.