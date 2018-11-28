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    В окупованому Криму проходить обшук в активістки Українського культурного центру

    • Розсилка
    В окупованому Криму проходить обшук в активістки Українського культурного центру

    Коментарів російських силовиків з приводу обшуку немає

    У Сімферополі в анексованому Росією Криму вранці 28 листопада в будинку активістки Українського культурного центру Галини Балабан російські силовики проводять обшук.

    Про це повідомляє  Крим.Реалії.

    Подробиці наразі невідомі. Коментарів російських силовиків з приводу обшуку немає.

    29 серпня російські силовики проводили обшук в будинку активістки Українського культурного центру (УКЦ) Ольги Павленко. Її і членів її родини підозрювали у зв’язках із «Правим сектором», який Росія заборонила на своїй території і на території окупованого нею Криму. Пізніше ЗМІ повідомили, що Павленко виїхала з Криму.

    У квітні цього року активістів Українського культурного центру в Криму Олену Попову і Ольгу Павленко викликав «на бесіду» старший помічник призначеного Росією прокурора Сімферополя Олексій Пучков. Співробітника прокуратури цікавила робота центру і випуск газети «Кримський терен». Активістки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких.

    Український культурний центр Криму не є політичною організацією. Він створений з метою збереження і популяризації на півострові української культури. При цьому фактична влада анексованого Росією Криму чинить тиск на учасників центру: їх викликають на допити і «бесіди» до правоохоронних органів, попереджають про неприпустимість екстремізму. Одному з лідерів Українського культурного центру в Криму Леоніду Кузьміну в 2017 році після погроз і тиску з боку силовиків довелося залишити півострів.

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