В окупованому Криму ще не встановили джерело викидів в Армянську



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На заводі «Кримський титан» в Армянську в ніч з 23 на 24 серпня стався «викид в атмосферу речовини невідомого походження»

Так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що фахівці досі не змогли встановити джерело викидів, зафіксованих у місті Армянську.

«За останніми даними робочої групи, можливо, викиди шкідливих речовин в Армянську були здійснені не з заводу «Кримський титан», а з ВАТ «Кримський содовий завод» або ж з АТ «Бром», – написав Аксьонов у Facebook.

Раніше Аксьонов заявляв, що, за попередніми даними, на заводі «Кримський титан» в Армянську в ніч з 23 на 24 серпня стався «викид в атмосферу речовини невідомого походження».

Він також стверджує, що «цей викид здоров’ю громадян не загрожує», але визнає, що «з точки зору візуальних ознак ситуація виходить за межі норми».

Раніше повідомлялося, що в окупованому Росією кримському місті Армянськ місцеві жителі скаржаться на те, що металеві предмети в їхніх будинках укрила іржа невідомого походження. Також жителі Армянська вказують на проблеми зі здоров’ям.