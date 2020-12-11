Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
Внаслідок ДТП постраждали три людини
Протягом минулої доби на Київщині негода у вигляді льодяного дощу з мокрим снігом і спричиненою ними ожеледицею на дорогах наробила чимало біди.
Так, за період негоди на автодорогах Київщини трапилось 72 дорожньо-транспортні пригоди різної складності, із них — 3 із травмованими. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Патрульні закликали водіїв, відправляючись у дорогу, перевіряти транспортний засіб на справність, обов'язково «перевзути» автівки в зимову гуму, не порушувати ПДР та бути максимально уважними та обережними за кермом.
Як відомо, в Києві та столичній області від учора на дорогах ожеледиця.
У четвер через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди. Зокрема, близько 17 години на Ірпінській трасі через ожеледицю позашляховик злетів з дороги і перекинувся в кювет.
11 грудня вранці сталася смертельна ДТП на Русанівці. Через ожеледицю автомобіль Hyundai з’їхав з дороги і врізався в дерево.