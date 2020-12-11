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    Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)

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    На трасі в Київській області вантажівка протаранила легковик, який занесло на слизькій дорозі - Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
    На трасі в Київській області вантажівка протаранила легковик, який занесло на слизькій дорозі
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Внаслідок ДТП постраждали три людини

    Протягом минулої доби на Київщині негода у вигляді льодяного дощу з мокрим снігом і спричиненою ними ожеледицею на дорогах наробила чимало біди.

    Так, за період негоди на автодорогах Київщини трапилось 72 дорожньо-транспортні пригоди різної складності, із них — 3 із травмованими. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Патрульні закликали водіїв, відправляючись у дорогу, перевіряти транспортний засіб на справність, обов'язково «перевзути» автівки в зимову гуму, не порушувати ПДР та бути максимально уважними та обережними за кермом.

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    Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
    Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
    Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
    Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
    Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
    Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
    Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
    Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
    Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
    Ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Як відомо, в Києві та столичній області від учора на дорогах ожеледиця.

    У четвер через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди. Зокрема, близько 17 години на Ірпінській трасі через ожеледицю позашляховик злетів з дороги і перекинувся в кювет.

    11 грудня вранці сталася смертельна ДТП на Русанівці. Через ожеледицю автомобіль Hyundai з’їхав з дороги і врізався в дерево.

    Теги: Національна поліція України ДТП дороги Київщина автомобіль негода
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