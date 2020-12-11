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    Слизькі дороги стали причиною майже 1,5 тис. ДТП в Україні

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    За минулу добу на території України зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП, з яких 84 &mdash; повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими - Слизькі дороги стали причиною майже 1,5 тис. ДТП в Україні
    За минулу добу на території України зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП, з яких 84 — повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими

    Під час автомобільних аварій вісім людей загинули та 99 травмовані — Білошицький

    В Україні протягом доби ожеледиця стала причиною 1435 дорожньо-транспортних пригод, близько третини з них сталося у Києві. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Facebook.

    Білошицький поінформував, що під час автомобільних аварій вісім людей загинули та 99 травмовані, з них у столиці двоє загиблих та шість травмованих.

    Правоохоронець наголосив, що деякі водії досі не «перевзули» свої автомобілі у «зимову» гуму.

    «Як завжди, зима приходить неочікувано — не всі водії були готові до зміни погодних умов, більше того...знайшлися й ті, хто виїхав учора на літній гумі. Коротка статистика ДТП: за минулу добу на території України зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП. З яких 84 — повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими», ─ зазначив Білошицький.

    Також він повідомив, що у Києві «на лінію» 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП.

    «Разом з тим, спостерігається зменшення «порушень швидкості», які зафіксовані в автоматичному режимі. Учора камери зафіксували всього 3075, і це рекордно низький показник», ─ зауважив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

    Нагадаємо, ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)

    Як повідомлялося на ранок п'ятниці, 11 грудня, через активний циклон, який пройшов Україною, негода спостерігалася в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах в усіх областях спостерігалася ожеледиця.

    Теги: ДТП дороги статистика Facebook Олексій Білошицький негода
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