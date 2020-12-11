Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне

У Києві дороги та тротуари вкрилися шаром льоду

Негода наробила лиха у Києві: травмування, ДТП, проблеми в роботі транспорту

Від учора мешканці Києва опинилися в крижаному полоні через дощ і мокрий сніг, що перетворили вулиці міста на каток.

З вечора четверга у соцмережах кияни почали ділитися світлинами та відео жахливих ситуацій на дорогах міста.

Пізно ввечері ситуація ще більше ускладнилася. Пішоходам подекуди доводилося пересуватися навіть поповзом.

А дехто взув ковзани, щоб легше пересуватися містом.

ДТП і затори

10 грудня через ожеледицю за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

Дороги Києва скували серйозні затори.

Вранці 11 грудня на столичних дорогах теж не обійшлося без ДТП. Зокрема, на Русанівці автомобіль в’їхав у дерево, в результаті чого загинув водій.

Рятувальники деблокували тіло водія, що загинув у результаті ДТП на Русанівці

Робота громадського транспорту

Рух громадського транспорту теж ускладнено. Тому від початку руху на усіх маршрутах введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху.

Що робить столична влада

Дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи. Цієї ночі на дорогах столиці працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад з ручного прибирання (272 працівники).

Мокрий сніг з магістральних вулиць прибирали за допомогою колон спецтехніки. Для обробки тротуарів використовується й механізована техніка, зокрема, Bucher City Cat. Загалом з початку негоди використано 2,143 тис. тонн солі, 99,6 тонн піскосоляної суміші, 258 тонн рідких хлоридів.

Дорожники бідкаються, що доводиться обробляти одні й ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів.

Травмування через ожеледицю

У Департаменті охорони здоров'я Київської міської держадміністрації повідомили, що за добу через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

Медики дали поради, як вберегтися і куди звертатися у разі травмування.

Згідно з прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 11 грудня, у Києві очікується мокрий сніг та дощ, вдень без опадів.