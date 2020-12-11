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    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне

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    У Києві дороги та тротуари вкрилися шаром льоду - Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    У Києві дороги та тротуари вкрилися шаром льоду
    Фото: Главком

    Негода наробила лиха у Києві: травмування, ДТП, проблеми в роботі транспорту

    Від учора мешканці Києва опинилися в крижаному полоні через дощ і мокрий сніг, що перетворили вулиці міста на каток.

    З вечора четверга у соцмережах кияни почали ділитися світлинами та відео жахливих ситуацій на дорогах міста.

    Пізно ввечері ситуація ще більше ускладнилася. Пішоходам подекуди доводилося пересуватися навіть поповзом.

    А дехто взув ковзани, щоб легше пересуватися містом.

    ДТП і затори

    10 грудня через ожеледицю за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди. 

    Дороги Києва скували серйозні затори.

    Вранці 11 грудня на столичних дорогах теж не обійшлося без ДТП. Зокрема, на Русанівці автомобіль в’їхав у дерево, в результаті чого загинув водій.

    Рятувальники деблокували тіло водія, що загинув у результаті ДТП на Русанівці
    Рятувальники деблокували тіло водія, що загинув у результаті ДТП на Русанівці

    Робота громадського транспорту

    Рух громадського транспорту теж ускладнено. Тому від початку руху на усіх маршрутах введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху. 

    Що робить столична влада

    Дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи. Цієї ночі на дорогах столиці працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад з ручного прибирання (272 працівники).

    Мокрий сніг з магістральних вулиць прибирали за допомогою колон спецтехніки. Для обробки тротуарів використовується й механізована техніка, зокрема, Bucher City Cat. Загалом з початку негоди використано 2,143 тис. тонн солі, 99,6 тонн піскосоляної суміші, 258 тонн рідких хлоридів.

    Дорожники бідкаються, що доводиться обробляти одні й ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів.

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    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне
    Київ у крижаному полоні: що відбувається у столиці, яка перетворилася на суцільну ковзанку – головне

    Травмування через ожеледицю

    У Департаменті охорони здоров'я Київської міської держадміністрації повідомили, що за добу через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

    Медики дали поради, як вберегтися і куди звертатися у разі травмування.

    Згідно з прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 11 грудня, у Києві очікується мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. 

    Читайте також: Крижаний апокаліпсис у Києві: вулиці перетворилися на каток (відео)
    Теги: ДТП Київ дороги автомобіль Київавтодор кияни негода
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