В окупованому Сімферополі «суд» заарештував п’ятьох кримських татар



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так званий суд» також виніс рішення тримання під вартою до 15 травня 2019 року

У Київському районному «суді» міста Сімферополь розпочалися судові засідання щодо обрання запобіжних заходів затриманим сьогодні кримським татарам.

Про це написала уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова на своїй сторінці у Facebook.

«Є вже перші рішення так званого суду: Тофіка Абдулгазієва та Рустема Сейтхалілова заарештували до 15 травня 2019 року. РФ продовжує знущатися над громадянами України, кримськими татарами та влаштовувати показові судилища», – наголосила Денісова.

Пізніше вона додала, що завершено судове засідання щодо обрання запобіжного заходу громадянам України Акіму Бекірову, Сейтвелі Сейтнабдієву та Фархату Базарову.

Щодо них «так званий суд» також виніс рішення тримання під вартою до 15 травня 2019 року.

«За попередніми даними, сьогодні буде розглянуто 12 клопотань. Слідкуємо далі», – зазначила омбудсмен.