В ООН закликали Україну розслідувати напади на ромів та секс-меншини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напад на табір ромів у Києві

В ООН додали, що у деяких випадках радикальні елементи взяли на себе відповідальність за напади на ромів та членів ЛГБТІ-спільноти

Представництво ООН в Україні закликало українську владу вжити невідкладних заходів для захисту громад ромів, активістів ЛГБТІ-спільноти та інших меншин, які зазнають нападів і утисків.

Про це йдеться у повідомленні організації.

«ООН в Україні закликає уряд України продовжувати відстежувати дії, вчинені деякими радикальними елементами, які порушують основоположні права меншин, закріплені в ратифікованих Україною міжнародних договорах про права людини», — йдеться у повідомленні.

В ООН додали, що у деяких випадках радикальні елементи взяли на себе відповідальність за напади на ромів та членів ЛГБТІ-спільноти.

На думку організації, ці питання потребують негайного вирішення для запобігання подальшому поширенню насильства в Україні.

«Відсутність відповідальності за жорстокі напади на меншини та виселення ромів, які мали місце у минулі роки, призвела до більшої безкарності. Ми закликаємо уряд не виявляти ні краплі толерантності до таких дій, публічно їх засудити, розслідувати всі напади на меншини, притягнути винних до відповідальності та гарантувати право на недискримінацію та рівність», — сказала Фіона Фрейзер, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.