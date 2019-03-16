В «Опорі» назвали найпоширеніше порушення під час передвиборчих перегонів



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Спостерігачі не зафіксували підкуп виборців за схемою «голос в обмін на гроші»

Найпоширенішим порушенням під час передвиборної кампанії в Україні є недотримання порядку фінансування передвиборної агітації.

Про це повідомив аналітик Громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев.

«Якщо говорити про найтиповіші порушення, то це недотримання порядку фінансування передвиборної агітації. Мова йде про достатньо масові випадки виготовлення і розповсюдження агітаційних матеріалів без передбачених законодавством вихідних даних. Це говорить про те, що частина цієї агітації не була профінансована з виборчого фонду», — сказав Клюжев.

Він додав, що крім цього, поширена практика, коли кандидати залучають громадські об’єднання для роботи з агітаторами і для набору агітаторів.

«Ми намагаємось відстежувати щоб це відбувалось відповідно до законодавства. На жаль сьогодні ми отримали рішення ЦВК про те, що по цьому переліку юридичних осіб вони не можуть надати інформацію», — додав експерт.

«Щодо підкупу виборців є багато інформації від спостерігачів в регіонах, але спостерігачі не зафіксували підкуп виборців за схемою «голос в обмін на гроші», — зазначив Клюжев.

Нагадаємо, 22 лютого ЦВК роз’яснила положення про проведення агітації й підкуп виборців. У постанові йшлося про те, що залученим до агітації фізичним особам можуть відшкодовувати витрати на телефонні послуги, проїзд, харчування, проживання тощо. Тоді у штабі Гриценка заявили, що таким роз'ясненням ЦВК легалізувала підкуп виборців.

Джерело: Громадське