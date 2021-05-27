  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В ОПЗЖ визначилися з кандидатом на посаду президента

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юрій Бойко також буде першим номером у партійному списку на наступних виборах ВР - В ОПЗЖ визначилися з кандидатом на посаду президента
    Юрій Бойко також буде першим номером у партійному списку на наступних виборах ВР
    Фото УНІАН

    Шуфрич вважає, що санкції та кримінальні справи щодо представників політсили нівелювали всі негаразди між її керівництвом

    У партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали свого кандидата в президенти і перший номер на наступних виборах ВР. Це нардеп Юрій Бойко. Про це заявив народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич у коментарі «РБК-Україна».

    Він вважає, що санкції та кримінальні справи щодо представників політсили нівелювали всі негаразди між її керівництвом.

    «Вже сьогодні можу сказати, що і на президентських, і на парламентських виборах ми будемо єдині. Наш лідер – Бойко – буде нашим кандидатом у президенти і поведе партію першим номером на чергових або позачергових парламентських виборах», – заявив Шуфрич.

    Тим часом, в Україні поновлено розслідування проти Нестора Шуфрича, Рената Кузьміна та групи народних депутатів від ОПЗЖ через втручання в американські вибори.

    «Ми говоримо про відомий факт, коли група народних депутатів на чолі з Кузьміним, виступила з відомою заявою про те, що нинішній президент США Байден, а також п’ятий президент України Петро Порошенко та їх спільники Хілларі Клінтон Барак Обама вчинили «розкрадання 100 мільярдів доларів», – нагадав адвокат п’ятого президента Порошенка Ігор Головань.

    Читайте також:

    Теги: санкції депутат Юрій Бойко Нестор Шуфрич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В ОПЗЖ визначилися з кандидатом на посаду президента