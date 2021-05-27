В ОПЗЖ визначилися з кандидатом на посаду президента

Юрій Бойко також буде першим номером у партійному списку на наступних виборах ВР

Шуфрич вважає, що санкції та кримінальні справи щодо представників політсили нівелювали всі негаразди між її керівництвом

У партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали свого кандидата в президенти і перший номер на наступних виборах ВР. Це нардеп Юрій Бойко. Про це заявив народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич у коментарі «РБК-Україна».

Він вважає, що санкції та кримінальні справи щодо представників політсили нівелювали всі негаразди між її керівництвом.

«Вже сьогодні можу сказати, що і на президентських, і на парламентських виборах ми будемо єдині. Наш лідер – Бойко – буде нашим кандидатом у президенти і поведе партію першим номером на чергових або позачергових парламентських виборах», – заявив Шуфрич.

Тим часом, в Україні поновлено розслідування проти Нестора Шуфрича, Рената Кузьміна та групи народних депутатів від ОПЗЖ через втручання в американські вибори.

«Ми говоримо про відомий факт, коли група народних депутатів на чолі з Кузьміним, виступила з відомою заявою про те, що нинішній президент США Байден, а також п’ятий президент України Петро Порошенко та їх спільники Хілларі Клінтон Барак Обама вчинили «розкрадання 100 мільярдів доларів», – нагадав адвокат п’ятого президента Порошенка Ігор Головань.