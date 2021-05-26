Керівництво СБУ ніколи не доповідало, що має архіви розмов Медведчука – Турчинов

«Чому, коли плівки датуються 2014, 2015, 2016 роками, не були відкриті кримінальні справи?», – Турчинов про «плівки Медведчука»

Служба безпеки України, так само як і інші силові органи, раніше не доповідала про запис розмов лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука. Про це в етері «Прямого» сказав голова Верховної Ради України 2014 року, виконувач обов’язків президента України 2014 року, секретар Ради національної безпеки й оборони України 2014-2019 років Олександр Турчинов.

«Давайте говорити про самі плівки. Я недаремно звернув увагу, що жодна силова установа України не бере на себе правову відповідальність за ці плівки. Чому? Тому що коли б цей формат проводився в межах реальних розслідувань і правового поля України, то кримінальні справи мали б бути відкриті саме тоді, коли була отримана ця інформація», – говорить Турчинов.

«Сьогодні постає питання: чому, коли плівки датуються 2014, 2015, 2016 роками, не були відкриті кримінальні справи? Саме це і треба перевірити. Треба визначити, який «кріт» отримував цю інформацію: український, чи може це з російської подачі. Чому не були відкриті конкретні кримінальні справи, коли була отримана ця інформація», – зазначив Турчинов.

«Керівництво Служби безпеки ніколи не доповідало, що вони мають архіви розмов Медведчука. Більше того, журналісти, які тиражують цю інформацію, вони ж опираються не на рішення судів, не на заяви українських спецслужб, які зараз, на жаль, усе більше й більше політизуються. Вони (журналісти — ред.) орієнтуються на темники, які їм присилають від цих же анонімів, які надають ці плівки. І там дата — розмова відбулася, умовно кажучи, у 2015-му році. Уявімо, що це не 2015-й рік, а що ця розмова відбулася у 2020-му році. Зовсім інший контекст, зовсім інший «он» чи «головний» і так далі. Це більш логічно. Ця інформація могла бути отримана пізніше і вона стосується оцінки чинної влади й керівників, які теж не фігурують прізвищами. А що стосується «головного», то для Медведчука здається, що очевидно, завжди був і залишається Путін. Томі більш логічно розуміти хто для нього є реально «головним», – зауважив Турчинов.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

13 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку – його відправили під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.

Нещодавно журналісти програми «Наші гроші» каналу Bihus.info представили другу частину так званих «плівок Медведчука», у яких йдеться про повернення контролю над частиною нафтопродуктопроводу «Самара» після націоналізації, який раніше неодноразово приписували одному із лідерів «Опозиційної платформи – За життя».

Раніше дні ЗМІ оприлюднили запис розмови нібито Суркова і Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії до Криму і обмін полоненими на Донбасі.