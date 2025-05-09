Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня

9 травня у Львові перебувало 35 делегацій з країн Європейського Союзу та інших держав

Після викриття Службою безпеки угорських шпигунів Сійярто вирішив видворити двох українських дипломатів

Зеленський ввів санкції проти низки росіян та компаній. СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. Дипломатичний конфлікт між Угорщиною та Україною. Міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ та передали Україні €1 млрд заморожених активів РФ. Санкції проти «тіньового флоту»: Велика Британія «привітала» Путіна на 9 травня. «Братцы, с Днем победы». Депутат зі «Слуги народу» привітав українців з російським святом.

«Главком» зібрав найактуальніші новини за 9 травня, аби ви були в курсі подій.

Зеленський ввів санкції проти низки росіян та компаній

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти низки росіян та російських компаній. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, введено санкції проти 58 фізичних осіб. Серед них артисти та власники підприємств. Наприклад, санкції введено проти поета та художника Циганова Вадима, який підтримав вторгнення Росії в Україну. Також санкції введено проти Юрія Чуркіна – генерального директора верстатобудівного заводу «Форт».

Викриття мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України

Служба безпеки вперше в історії України затримала агентів воєнної розвідки Угорщини, які здійснювали шпигунську діяльність проти нашої країни. Угорські агенти збирали інформації про військову захищеність Закарпатської області та пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Одним з агентів є 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у «режим очікування» ще у 2021 році. У вересні 2024 року зловмисник отримав завдання вивчити настрої місцевого населення.

Згодом Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у шпигунській діяльності на користь Угорщини: тримання під вартою на 60 діб, починаючи з 8 травня.

Дипломатичний конфлікт між Угорщиною та Україною

Після викриття Службою безпеки угорських шпигунів Сійярто звинуватив Україну в антиугорській пропаганді і вирішив видворити двох українських дипломатів.

Згодом Україна теж вирішила вислати з Києва двох угорських дипломатів. Очільник МЗС наголосив, що Україна діє «у відповідь на дії Угорщини», керуючись принципом взаємності та українськими національними інтересами.

Санкції проти «тіньового флоту»: Велика Британія «привітала» Путіна на 9 травня

Велика Британія запроваджує нові санкції проти щонайменше 100 суден, звинувачених у перевезенні російської нафти, враховуючи міжнародні санкції. Про це оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише «Главком» з посиланням на Рolitico.

Як зазначили у британському уряді, з початку 2024 року танкери перевезли понад 18 млрд фунтів стерлінгів російської нафти, всупереч обмеженням, запровадженим проти Москви після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ та передали Україні €1 млрд заморожених активів РФ

У пʼятницю, 9 травня, у дворику львівської Ратуші було підписано «історичну угоду» про виплату другого траншу прибутків від заморожених російських активів.

Також міністри закордонних справ країн ЄС та представники вищого керівництва Євросоюзу підписали заяву про політичну підтримку запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ.

«Братцы, с Днем победы». Депутат зі «Слуги народу» привітав українців з російським святом

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський 9 травня привітав українців «с Днем Победы». Нагадаємо цей пропагандистський штамп країна-агресорка використовує у тому числі прославляючи нині дії своєї окупаційної армії на території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа.