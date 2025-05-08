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Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Френсіс Прево
фото: reuters

Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США

Новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Френсіс Прево. Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США. Президент присвоїв звання Героя України низці військовим. Серед них: Павло Петриченко. Вбив військового та його тещу: поліція затримала підозрюваного у стрілянині під Києвом. Зеленський звернувся до українців в День пам’яті та перемоги над нацизмом.

«Главком» зібрав найактуальніші новини за 8 травня, аби ви були в курсі подій.

Новим Папою Римським став кардинал зі США Роберт Френсіс Прево

Новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Як передає «Главком», про це повідомляє CNN. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Найближчим часом він має дати папське благословення.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США

Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро.

Президент присвоїв звання Героя України низці військовим. Серед них: Павло Петриченко

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України низці військовим та активістам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Звання отримали Роберт Бровді, Роберт Пархименко, Розлач Павло та інші військові. Також Зеленський присвоїв звання Героя України голові Служби безпеки Василю Малюку.

Вбив військового та його тещу: поліція затримала підозрюваного у стрілянині під Києвом

Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку. Як передає «Главком», про це повідомляє Національна поліція України.

Так, сьогодні, 8 травня, о 15:22 в селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за $1 тис.

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. На місці події продовжують працювати слідчі та криміналісти поліції.

Сполучені Штати уклали торгівельну угоду із Великою Британією

Сполучені Штати Америки уклали торгову угоду із Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, щодо яких запровадили мита.

«Путінське «парадне перемир'я» виявилося фарсом». Сибіга повідомив про наступ росіян

Російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту попри заяви глави Кремля Володимира Путіна про перемирʼя до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу.

Зеленський звернувся до українців в День пам’яті та перемоги над нацизмом

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави нашої держави.

«Сьогодні День пам’яті та перемоги над нацизмом. День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, аби «ніколи знову». На жаль, три роки тому це знову повторилось, і так само, як колись, над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги, зло знову пішло на нашу землю українську», – наголосив президент.

За словами Зеленського, Кремль показує різницю між Україною і Росією кожного 9 травня.

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Теги: Верховна Рада звання героя Володимир Зеленський поліція стрілянина

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