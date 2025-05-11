Київ: на Позняках масштабна пожежа (відео)

У столиці горить магазин одягу

На столичних Позняках розпочалась масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

За попередньою інформацією, горить кіоск – магазин одягу.

Офіційної інформації поки нема.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на станції столичного метрополітену «Арсенальна» сталося загоряння.

До слова, сьогодні російські окупанти, після трьох днів так званого «перемир’я», атакували дронами Київську область. Внаслідок нальоту безпілотників постраждала людина.

Є збиті цілі, але, на щастя, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

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