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Київ: на Позняках масштабна пожежа (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Київ: на Позняках масштабна пожежа (відео)
фото з соцмереж

У столиці горить магазин одягу

На столичних Позняках розпочалась масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

За попередньою інформацією, горить кіоск – магазин одягу. 

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Офіційної інформації поки нема.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на станції столичного метрополітену «Арсенальна» сталося загоряння.

До слова, сьогодні російські окупанти, після трьох днів так званого «перемир’я», атакували дронами Київську область. Внаслідок нальоту безпілотників постраждала людина.

Є збиті цілі, але, на щастя, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. У чоловіка гостра реакція на стрес, він у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці.

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Теги: пожежа Київ магазин

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