Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія

Військовослужбовця за сукупністю злочинів покарали позбавленням волі на сім років із конфіскацією майна

Солдат привласнив гроші та дезертирував

Соборний районний суд міста Дніпра визнав військовослужбовця винним у привласненні чужого майна і дезертирстві. Як інформує «Главком», про це пише «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 травня.

У грудні 2024-го військовослужбовцю мали виплатити 25 тисяч гривень допомоги на оздоровлення. Але працівники військової частини помилково перерахували на 2 мільйони і 417 тисяч гривень більше.

Солдат помилково отримані кошти не повернув і через кілька днів взагалі покинув місце служби в Донецькій області. Затримали його через два місяці.

У судовому засіданні чоловік щиро каявся і сказав. Що вже перерахував військовій частині 1,5 млн грн – гроші, які він не встиг витратити.

На цей раз військовослужбовця за сукупністю злочинів покарали позбавленням волі на сім років із конфіскацією майна.

У 2018 році чоловік служив в армії за контрактом. Але в 2019-му самовільно залишив службу і близько року не давав про себе знати. Лише, злякавшись відповідальності, він сам прийшов у військову прокуратуру. Тоді його засудили до умовного покарання.

Раніше на Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.