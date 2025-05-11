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Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
Військовослужбовця за сукупністю злочинів покарали позбавленням волі на сім років із конфіскацією майна
фото з відкритих джерел

Солдат привласнив гроші та дезертирував

Соборний районний суд міста Дніпра визнав військовослужбовця винним у привласненні чужого майна і дезертирстві. Як інформує «Главком», про це пише «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 травня.

У грудні 2024-го військовослужбовцю мали виплатити 25 тисяч гривень допомоги на оздоровлення. Але працівники військової частини помилково перерахували на 2 мільйони і 417 тисяч гривень більше.

Солдат помилково отримані кошти не повернув і через кілька днів взагалі покинув місце служби в Донецькій області. Затримали його через два місяці.

У судовому засіданні чоловік щиро каявся і сказав. Що вже перерахував військовій  частині 1,5 млн грн – гроші, які він не встиг витратити.

На цей раз військовослужбовця за сукупністю злочинів покарали позбавленням волі на сім років із конфіскацією майна.

У 2018 році чоловік служив в армії за контрактом. Але в 2019-му самовільно залишив службу і близько року не давав про себе знати. Лише, злякавшись відповідальності, він сам прийшов у військову прокуратуру. Тоді його засудили до умовного покарання.

Раніше на Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: гроші майно вирок військові Дніпро

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