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Старт конклаву та авіаколапс у Росії через атаку дронів. Головне за 7 травня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Старт конклаву та авіаколапс у Росії через атаку дронів. Головне за 7 травня
У середу, 7 травня, у Сикстинській капелі Ватикану розпочався конклав
фото: Reuters

У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників

У Ватикані розпочався конклав. Обкрадали жителів ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті. У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників. Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми. Президенти двох країн скасували візити у Москву на 9 травня.

«Главком» зібрав найактуальніші новини за 7 травня, аби ви були в курсі подій.

У Ватикані розпочався конклав

У середу, 7 травня, у Сикстинській капелі Ватикану розпочався конклав. 133 кардинали з 71 країни світу зібралися, щоб обрати нового Папу Римського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Gurdian та Sky News.

«Двері до Сікстинської капели зачинені – зараз триває конклав», – повідомило Sky News.

Процесію очолив не декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре (оскільки він занадто старий для участі в конклаві), а П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану. Він також є одним із головних претендентів на посаду наступного Папи Римського.

У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників

Російські авіакомпанії почали масово скасовують або коригують рейси на тлі збоїв в роботі аеропортів після атак безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Так, пресслужба «Аерофлоту» повідомила про вимушені скасування та об'єднання рейсів, обіцяючи пасажирам перебронювання або ж повернення вартості квитків.

В аеропорту «Домодєдово» разом з іншими пасажирами застрягли музиканти державного кремлівського духового оркестру. На злітних смугах тим часом виникли затори з літаків, яким не дозволяють виліт через закриття повітряного простору. Один із пасажирів рейсу Сочі-Москва розповів, що перебуває в салоні літака вже 10 годин.

Обкрадали жителів ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті

На Закарпатті українські та чеські правоохоронці викрили колцентр, працівники якого обкрадали електронні рахунки жителів ЄС.
Як передає «Главком», про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, четверо підозрюваних використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян.

Для пошуку клієнтів фігуранти нібито створили в Ужгороді підпільний колцентр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років.

Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми

Станом на 1 травня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,68 млрд. У квітні вони зросли на 10,2%. Як передає «Главком», про це повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $6 347,6 млн.

Президенти двох країн скасували візити у Москву на 9 травня

Президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви на 9 травня. Про це повідомив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським пропагандистам, інформує «Главком».

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Теги: Національний банк Москва Конклав

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