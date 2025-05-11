«Укрзалізниця» перейменувала поїзди на імена залізничниць, чиї діти захищають Україну

Сьогодні українці відзначають День матері

Сьогодні, у День матері, «Укрзалізниця» перейменувала всі поїзди на імена залізничниць, чиї діти захищають Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу перевізника.

«Матері – це найнадійніша колія нашого життя, яка веде нас від першого подиху до кожної нової висоти. Сьогодні ми вітаємо всіх матерів України: тих, хто чекає повернення дітей з фронту; тих, хто тримає родинне тепло за тисячі кілометрів від дому; тих, хто щодня бореться за майбутнє своїх дітей. На честь Дня матері всі поїзди «Укрзалізниці», які сьогодні курсують країною, отримали імена залізничниць, чиї діти захищають всіх українців в лавах Сил оборони України; тих, хто віддав своє життя; тих, хто перебуває в полоні...», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзди-присвяти сьогодні прямуватимуть країною, нагадуючи про силу та відданість українських матерів.

«Ці рейси – подяка від залізничників за любов матерів, що рухає нас уперед навіть у найтемніші часи. Нехай у кожної мами буде більше приводів для радості та посмішок. Нехай ваші діти будуть поруч – на відстані обіймів, а не кілометрів. Бажаємо кожній та кожному комфортних і сповнених любові подорожей поїздами», – додали в УЗ.

Нагадаємо, згідно з указом президента України Леонідом Кучмою від 10 травня 1999 року, День матері відзначається щорічно у другу неділю травня. У 2025 році ця дата випадає на 11 день місяця.

Кожна країна проводить це сімейне свято по-різному, але одне лишається незмінним – день присвячений усім жінкам, які стали чи незабаром стануть матерями.