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    У переддень Великодня окупанти п’ять разів порушували режим «тиші» на Донбасі

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    Окупанти на Донбасі п'ять разів порушували режим &laquo;тиші&raquo; на Донбасі - У переддень Великодня окупанти п’ять разів порушували режим «тиші» на Донбасі
    Окупанти на Донбасі п'ять разів порушували режим «тиші» на Донбасі
    Фото: РБК

    Окупанти вчинили обстріл з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

    Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це ідеться в повідомлення прес-центру Операції об’єднаних сил (ООС).

    «В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Новоселівка Друга; з ручних протитанкових гранатометів – поблизу міста Красногорівка; двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Широкине і Лебединське. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник з станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Луганське», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає. Військові відповіли на атаки противника, передають у прес-центрі ООС.

    Як повідомляв «Главком», за попередню добу бойовики на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.

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