Ведучий ВВС засвітився в етері без штанів (відео)

Завдяки недбалості телеоператора та небувалій спеці Шон Лей потрапив у скандал

Хоча 51-річний ведучий Шон Лей одягнув піджак і краватку, глядачі помітили, що нижче пояса на ньому були тільки шорти та туфлі, повідомляє Daily Mail.

Телеведучий розповідав про правила подорожей в умовах пандемії та про політичну ситуацію в Ізраїлі.

Коли камера показала його «збоку» стало помітно, що нижче поясу на ньому немає штанів.

Зазначається, що чоловік міг сидіти в шортах через те, що в лондонському офісі телевізійного каналу зараз дуже спекотно.

У Лондоні був найтепліший день з початку 2021 року.

Зауважимо, що влітку на українських телеканалах подібна практика є досить традіційною, але телеоператори намагаються не світити в етері голі ноги своїх колег. Втім, бувають і курйози. Зокрема свого часу оголена жінка потрапила в етер телеканалу «Україна».

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