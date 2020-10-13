В Раді ініціюють відставку міністра економіки Петрашка



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У Верховній Раді не задоволені рівнем співпраці міністра з парламентським комітетом з питань аграрної та земельної політики

Міністру закидають зростання безробіття на 73% у порівнянні з серпнем минулого року

Депутати не задоволені роботою міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і хочуть його звільнити. Відповідний проєкт постанови зареєстровано на сайті Верховної Ради.

В Пояснювальній записці до проєкту зазначається, що за час перебування Ігоря Петрашка на чолі міністерства економіки стан та основні показники економічної діяльності суттєво погіршились. Зокрема, поглибився спад промислового виробництва – у серпні поточного року у порівнянні з попереднім місяцем він сягнув 7,4%. А за вісім місяців цього року індекс промислового виробництва за всіма категоріями склав лише 91%.

Також міністру закидають зростання безробіття на 73% у порівнянні з серпнем минулого року та низький рівень створення нових робочих місць.

«Якщо в першому кварталі 2020 року офіційний рівень безробіття становив 8,9%, то у другому кварталі – вже 9,6%. Тобто кількість безробітних зросла із 349,4 до 517,7 тис. осіб і без роботи за цей період залишилось майже 170 тисяч українців. При цьому близько 3 млн осіб працездатного віку перебували у стані прихованого безробіття, знаходячись у неоплачуваних відпустках чи працюючи з неповною зайнятістю», - зазначається в пояснювальній записці.

Окрім того, у Верховній Раді не задоволені рівнем співпраці міністра з парламентським комітетом з питань аграрної та земельної політики. Зокрема, повідомляється, що міністр жодного разу не був особисто присутній на засіданнях комітету під час розгляду важливих для галузі законопроєктів.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявляла, що депутати не задоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашка, який не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику.

Фракція «Слуга Народу» планувала розглянути питання щодо звільнення міністра економіки Петрашка після 15 вересня, коли уряд подасть до парламенту проєкт бюджету-2021.

До слова, «Слуга народу» розкритикувала «дивного» міністра Петрашка.