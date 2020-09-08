«Слуга народу» розкритикувала «дивного» міністра Петрашка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Буймістер стверджує, що депутати мають багато запитань до дій міністра економіки та не задоволені його роботою

Відсутність плану виходу з кризи та дивна кадрова політика, - депутат про діяльність міністра Петрашка

Депутати незадоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашка, який не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику. Про це заявила народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер.

За словами депутата, міністерство економіки не вживає дієвих кроків для подолання економічної кризи, викликаної коронавірусом, та не має стратегії виходу з неї.

«Ми від міністерства не бачимо якогось наявного плану виходу з кризи, не бачимо спроб, дійсно сміливих кроків ні в одному напрямку. Бачимо абсолютно незрозумілу кадрову політику, коли призначаються керівники державних підприємств, і вони навіть не попадають на робоче місце», - сказала Буймістер.

Вона також зазначила, що депутати мають багато запитань до дій міністра економіки та не задоволені його роботою.

«Розуміння системності проблем серед депутатського корпусу набагато більше, ніж на сьогодні на чолі міністерства», - сказала Буймістер.

Нагадаємо, днями народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура заявив 4 вересня, що міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко лобіював інтереси дистриб'ютора тютюнових виробів – компанії Tedis Ukraine. «Треба визнати, що в нас є прогалини в роботі економічного блоку [уряду]. [Ми] незадоволені роботою міністра економічного розвитку Петрашка. Мій особистий досвід взаємодії з ним такий: він саботував організацію роботи робочої групи щодо боротьби з тютюновими монополістами в Україні. Він [...] робив усе, щоб не сплачувалися податки від цих величезних тютюнових корпорацій. Я бачу, що людина не тим займається на своєму місці", – сказав він під час спілкування із журналістами перед засіданням парламенту.

Качура не відкинув, що після звільнення Петрашка відкриють кримінальні провадження.