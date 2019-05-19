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    В Раді пройде репетиція інавгурації Зеленського

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    Наразі під будівлею ВР вже є монтажні елементи, які використовують для облаштування сцени - В Раді пройде репетиція інавгурації Зеленського
    Наразі під будівлею ВР вже є монтажні елементи, які використовують для облаштування сцени

    Участь в репетиції візьмуть усі структури, задіяні в процедурі інавгурації президента

    В неділю, 19 травня, в будівлі Верховної Ради відбудеться репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    «Планується репетиція велика, ближче до вечора. Зеленського на ній не буде, така інформація станом на зараз», - повідомив співрозмовник.

    За інформацією співрозмовника, участь в репетиції візьмуть усі структури, задіяні в процедурі інавгурації президента.

    Наразі під будівлею ВР вже є монтажні елементи, які використовують для облаштування сцени.

    Раніше команда Зеленського анонсувала свою медіа-зону під Верховною Радою, також журналістам дадуть доступ в будівлю Ради.

    Зеленський запросив прийти у понеділок, 20 травня, до Маріїнського парку у Києві охочих побачити його інавгурацію.

    Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

    Станом на 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.

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    Верховна Рада Київ вибори Володимир Зеленський президент інавгурація
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