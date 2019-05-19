В Раді пройде репетиція інавгурації Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі під будівлею ВР вже є монтажні елементи, які використовують для облаштування сцени

Участь в репетиції візьмуть усі структури, задіяні в процедурі інавгурації президента

В неділю, 19 травня, в будівлі Верховної Ради відбудеться репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Планується репетиція велика, ближче до вечора. Зеленського на ній не буде, така інформація станом на зараз», - повідомив співрозмовник.

За інформацією співрозмовника, участь в репетиції візьмуть усі структури, задіяні в процедурі інавгурації президента.

Наразі під будівлею ВР вже є монтажні елементи, які використовують для облаштування сцени.

Раніше команда Зеленського анонсувала свою медіа-зону під Верховною Радою, також журналістам дадуть доступ в будівлю Ради.

Зеленський запросив прийти у понеділок, 20 травня, до Маріїнського парку у Києві охочих побачити його інавгурацію.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.