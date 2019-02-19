В районі бойових дій проти «Ісламської держави» знаходяться близько 200 сімей



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Терористи не дають можливості цивільним евакуюватися

Верховний комісар ООН із питань прав людини Мішель Бачелет заявила про те, що 200 сімей перебувають на території, яка все ще під контролем бійців «Ісламської держави». Про це пише інформаційне агентство Reuters.

При цьому терористи не дають можливості цивільним покинути зону активних бойових дій. Як наслідок, ці сім'ї піддаються активним артилерійським і повітряним обстрілам із боку Сирійських демократичних сил і міжнародної коаліції на чолі із США.

Тому в офісі Верховного комісара ООН із прав людини нагадали, що Сирійські демократичні сили і їх міжнародні союзники зобов’язані по міжнародному гуманітарному праву вжити всіх необхідних заходів для захисту цивільних осіб, не зважаючи на те, що серед них можуть бути і бійці Ісламської держави.

Також нагадаємо, що у сирійському Ідлібі, що на даний момент залишається під контролем ісламістів, стався подвійний теракт.

У результаті теракту загинули 24 особи, у тому числі, четверо дітей. Також відомо про 51 пораненого. Зазначимо, Ідліб залишається останнім значним регіоном, непідконтрольним режиму президента Башара Асада. Провінцію контролює альянс ісламістів на чолі з сирійською філією «Аль-Каїди».

За даними правозахисників, із загального числа загиблих 20 осіб були мирними жителями.

Як повідомлялося, у сирійському Ідлібі прогриміли два вибухи: 13 жертв, десятки поранених.



