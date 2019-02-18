У сирійському Ідлібі прогриміли два вибухи: 13 жертв, десятки поранених



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Відповідальність за теракт поки не взяла на себе жодна організація

Вибухи прогриміли один за одним в одній з найбільш людних точок Ідліба

У сирійському місті Ідліб вибухнули два заміновані автомобілі. Загинули щонайменше 13 людей і близько 50 отримали поранення, повідомляє Анадолу в понеділок, 18 лютого.

Зазначається, що вибухи прогриміли один за одним в одній з найжвавіших точок Ідліба - на вулиці Кусур.

Голова Управління цивільної оборони Ідліба Хадж Юсуф розповів, що перший вибух прогримів після полудня. Друга машина була підірвана після прибуття на місце події співробітників цивільної оборони, троє з них загинули на місці.

Вибух завдав шкоди довколишнім будівлям. Спалахнула пожежа, що була оперативно загашена.

Відповідальність за теракт поки не взяла на себе жодна організація.

Раніше сирійські державні ЗМІ заявили, що не менше 70 мирних жителів загинули і постраждали внаслідок авіаудару сил міжнародної коаліції по населеному пункту в провінції Дейр-ез-Зор.

Також повідомлялося, що в Сирії здався останній форпост ІДІЛ. Курди за підтримки ВПС США захопили населений пункт Ель-Багуз на кордоні з Іраком. Понад 400 бойовиків ІДІЛ погодилися здатися.