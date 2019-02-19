У Сирії стався подвійний теракт: кількість жертв зросла майже вдвічі



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Серед загальної кількості загиблих, 20 осіб були мирними жителями, - правозахисники

На даний момент відомо вже про загибель не менше 24 осіб

У сирійському Ідлібі, що на даний момент залишається під контролем ісламістів, стався подвійний теракт. Про це повідомляє SBS.

Як зазначається, перший вибух стався після того, як підірвався замінований автомобіль в центральній частині міста. Після того, як на місце прибули машини швидкої допомоги, підірвався замінований мотоцикл.

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— WATCH: Footage shows the horrible aftermath when a car bomb detonated in Idlib, Syria killed 17 and wounding at least 80 earlier today. #Syria pic.twitter.com/QRxR9oWlzx — BELAAZ (@THEBELAAZ) 18 февраля 2019 г.

У результаті теракту загинули 24 особи, у тому числі, четверо дітей. Також відомо про 51 пораненого. Зазначимо, Ідліб залишається останнім значним регіоном, непідконтрольним режиму президента Башара Асада. Провінцію контролює альянс ісламістів на чолі з сирійською філією «Аль-Каїди».

За даними правозахисників, із загального числа загиблих 20 осіб були мирними жителями.

Як повідомлялося, у сирійському Ідлібі прогриміли два вибухи: 13 жертв, десятки поранених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сирійські демократичні сили (SDF) за підтримки США звільнили останній оплот терористичної організації «Ісламська держава» в Сирії. В суботу, 16 лютого, SDF звільнили місто Багуз на східному березі річки Євфрат.

Раніше також стало відомо, що США мають намір створити зону безпеки на кордоні Сирії і Туреччини.