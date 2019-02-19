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    У світі

    У Сирії стався подвійний теракт: кількість жертв зросла майже вдвічі

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    Серед загальної кількості загиблих, 20 осіб були мирними жителями, - правозахисники - У Сирії стався подвійний теракт: кількість жертв зросла майже вдвічі
    Серед загальної кількості загиблих, 20 осіб були мирними жителями, - правозахисники

    На даний момент відомо вже про загибель не менше 24 осіб

    У сирійському Ідлібі, що на даний момент залишається під контролем ісламістів, стався подвійний теракт. Про це повідомляє SBS.

    Як зазначається, перший вибух стався після того, як підірвався замінований автомобіль в центральній частині міста. Після того, як на місце прибули машини швидкої допомоги, підірвався замінований мотоцикл.

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    У результаті теракту загинули 24 особи, у тому числі, четверо дітей. Також відомо про 51 пораненого. Зазначимо, Ідліб залишається останнім значним регіоном, непідконтрольним режиму президента Башара Асада. Провінцію контролює альянс ісламістів на чолі з сирійською філією «Аль-Каїди».

    За даними правозахисників, із загального числа загиблих 20 осіб були мирними жителями.

    Як повідомлялося, у сирійському Ідлібі прогриміли два вибухи: 13 жертв, десятки поранених.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сирійські демократичні сили (SDF) за підтримки США звільнили останній оплот терористичної організації «Ісламська держава» в Сирії. В суботу, 16 лютого, SDF звільнили місто Багуз на східному березі річки Євфрат.

    Раніше також стало відомо, що США мають намір створити зону безпеки на кордоні Сирії і Туреччини.

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