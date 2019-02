У Сирії стався подвійний теракт: кількість жертв зросла майже вдвічі

На даний момент відомо вже про загибель не менше 24 осіб

У сирійському Ідлібі, що на даний момент залишається під контролем ісламістів, стався подвійний теракт. Про це повідомляє SBS.

Як зазначається, перший вибух стався після того, як підірвався замінований автомобіль в центральній частині міста. Після того, як на місце прибули машини швидкої допомоги, підірвався замінований мотоцикл.

