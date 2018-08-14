В Республіці Корея планують відкрити монумент «жінкам комфорту»



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Фото: Reuters

В країні проходить день пам’яті цим жертвам Другої світової війни

У рамках першого офіційного відзначення в Республіці Корея пам’яті «жінок комфорту», яких в Другу світову війну японці змушували працювали в борделях, планується відкриття монументу трагедії цих жінок.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Такий крок може спричинити загострення відносин із Японією, котра вважає, що відповідні питання були вирішені в рамках угоди грудня 2015 року.

Проте адміністрація нинішнього глави Республіки Корея Мун Чже Іна заявляє, що японська сторона могла б зробити більше, ніж вибачитися і надати 9 млн. доларів для підтримки жертв сексуального насилля. Так в березні 2018 року президент Республіки Корея назвав поведінку щодо «жінок комфорту» злочином проти людяності.

У свою чергу секретар японського уряду Йошіхіде Суга висловив жаль із приводу такої заяви із боку Сеулу.

Японська сторона також заявляла протест після рішення Республіки Корея зробити 14 серпня офіційним днем вшанування пам’яті жертв сексуального насилля і злочинів, які були здійснені японськими окупаційними військами. Окрім того Республіка Корея в серпні відкрила окремий аналітичний центр, який займатиметься дослідженням проблематики «жінок комфорту».