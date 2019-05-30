В РФ відповіли на звинувачення США щодо випробування ядерної зброї



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Російський посол піддав критиці заяву Управління розвідки Пентагону

Посол РФ в Вашингтоні Анатолій Антонов прокоментував заяву керівника Управління розвідки Міністерства оборони США щодо можливих російських випробувань ядерних боєзарядів невеликої потужності.

На думку Антонова, відповідна заява із боку США є не тільки атакою проти РФ. Російський посол вважає, що теза керівника Управління розвідки Пентагону це перш за все цілеспрямована і пряма атака на всю архітектуру угод щодо контролю над ядерними озброєннями і як наслідок на стратегічну стабільність, пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на Вести ТВ.

Як відомо, проведення випробувань ядерної зброї заборонені договором 1996 року. РФ приєдналася до даної угоди в 2000 році.

Водночас США підписали, але не змогли ратифікувати Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. В США із 1992 року діє односторонній мораторій на ядерні випробування.

Раніше повідомлялося, що директор розвідувального управління міністерства оборони США генерал-лейтенант Роберт Ешлі припускає, що Росія проводила нові випробування тактичної ядерної зброї, порушивши міжнародні угоди.