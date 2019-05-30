США підозрюють Росію у порушенні мораторію на ядерні випробування



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Директор розвідувального управління міністерства оборони США Роберт Ешлі

США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на випробування ядерної зброї відповідно до стандарту нульового ядерного заряду

Директор розвідувального управління міністерства оборони США генерал-лейтенант Роберт Ешлі припускає, що Росія проводила нові випробування тактичної ядерної зброї, порушивши міжнародні угоди.

Про це Ешлі заявив на науковій конференції у Hudson Institute, повідомляє Financial Times.

«США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на випробування ядерної зброї відповідно до стандарту нульового ядерного заряду», - цитує видання американського генерала.

Ешлі не надав додаткових подробиць стосовно згаданих випробувань, але, як припускає Financial Times, вони могли проводитися за Полярним колом. Видання зазначає, що на думку Ешлі, ці випробування є частиною ширшого повороту в стратегії РФ щодо використання ядерної зброї.

«Ми десятиріччями працювали разом із Росією над реальним скороченням ядерних потенціалів, а тепер вона розвиває спроможності власної ядерної зброї. Ми передбачаємо, що їхній загальний ядерний арсенал значно зросте у наступне десятиріччя», - наводить видання слова Ешлі.

На переконання генерала, основний приріст відбуватиметься за рахунок тактичної, а не стратегічної ядерної зброї.

До слова, раніше у США показали найпотужнішу бомбу у дії.