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    В РФ зареєстрували 65 кандидатів у президенти

    Серед зареєстрованих кандидатів у президенти Росії є і представники партій, і телеведучі, і дружина муфтія
    Центральна виборча комісія повідомляє, що 4 січня прийняла документи від 65-го кандидата на участь у президентських виборах в Росії, які пройдуть 18 березня 2018 року, інформує ЦВК РФ. Документи подав Андрій Яцун, висунувши свою кандидатуру в порядку самовисування. Серед зареєстрованих кандидатів є і представники партій, і телеведучі, і дружина
    • Сьогодні, 21:00
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    Серед зареєстрованих кандидатів у президенти Росії є і представники партій, і телеведучі, і дружина муфтія

    Центральна виборча комісія повідомляє, що 4 січня прийняла документи від 65-го кандидата на участь у президентських виборах в Росії, які пройдуть 18 березня 2018 року, інформує ЦВК РФ.

    Документи подав Андрій Яцун, висунувши свою кандидатуру в порядку самовисування.

    Серед зареєстрованих кандидатів є і представники партій, і телеведучі, і дружина муфтія.

    Як зазначає видання «Грузія Онлайн», така кількість висуванців зумовлена бажанням влади РФ підвищити явку на вибори.

    Спочатку перед регіонами була поставлена задача забезпечити явку на вибори більше 70% виборців. Якщо з них близько 70% проголосує за Володимира Путіна, то буде заявлено про те, що фактично пройшов референдум про висловлення йому народної довіри.

    «Зараз регіонам дана установка перетворити на свято день виборів — 18 березня: дату перенесли з квітня на березень, на день анексії Росією Криму», — зазначає видання.

    Багато політологів відзначають, що велика кількість претендентів, їх функціональна непідготовленість перетворює вибори президента в фарс.

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