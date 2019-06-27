В Росії придумали, як відволікти увагу молоді від протестів з допомогою телебачення



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Розважальні канали допоможуть уряду РФ взаємодією із росіянами віком 14-34 роки

В рамках підготовки плану бюджетних асигнувань РФ на 2020-22 роки передбачається в рамках реалізації програми «Інформаційне суспільство» почати фінансувати канали так званого другого мультиплексу. До цього кластеру належать перш за все розважальні комерційні канали – РЕН ТВ, СТС, «Домашній», ТНТ, ТВ3, «П’ятниця», МузТВ, «Звєзда», «Світ» і «Спас».

До першого мультиплексу в основному належать інформаційні канали. До цього держава фінансувала роботу лише інформаційних каналів, пише РБК.

Формально майбутню державну підтримку комерційним розважальним каналам РФ пояснюють необхідністю сприяння переходу із аналогового на цифрове мовлення. За їх власними підрахунками, перехід на цифрове мовлення має коштувати до 13 млрд рублів.

Проте розважальні канали є важливими для федеральної влади, оскільки їх цільовою аудиторією є молоде покоління. Так, вікова група глядачів 14-34 роки перш за все віддає перевагу розважальним каналам – 40,2%.

В той же час лише 31,2% представників цієї вікової групи віддають перевагу інформаційним каналам. Загалом же інформаційні канали контролюють 51,4% аудиторії РФ, а розважальні 27,6%.

На думку окремих політконсультантів, підтримка розважальних каналів із федерального бюджету є можливістю для уряду РФ взаємодіяти із молоддю, яка є найбільш схильною до протестів.