В Румунії археологи розкопали фортецю, якій понад 3 тисячі років



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Фото: Associated Press

Румунські археологи вперше почали розкопки на цьому місці у 2009 році

Румунські та німецькі археологи виявили на заході Румунії древню фортецю, якій приблизно 3400 років.

Археолог Флорін Гогалтан в інтерв'ю Associated Press зазначив, що знахідка є «однією з найбільших доісторичних фортець Європи бронзової доби».

Гогалтан, дослідник Інституту археології Клуж-Напоки, зазначив, що для проведення підземних вимірювань команда археологів використовувала спеціальне археологічне магнітне обладнання.

Минулого тижня вони завершили розкопки, які розкрили 55 із 80 гектарів старовинної споруди, побудованої між 1400 та 1200 роками до нашої ери поблизу міста Сантана.

Археологічні роботи планують продовжити наступного року. За словами Гогалтана, німецькі фахівці допомагають фінансуванням та спеціалізованим обладнанням.

Румунські археологи вперше почали розкопки на цьому місці у 2009 році.