В СБУ заявили, що значно просунулися у справі нападу на Гандзюк



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Катерина Гандзюк

Грицак зауважив, що у межах цього провадження у Служби безпеки та Нацполіції «як ніколи, плідна взаємодія»

Слідчі значно просунулися у розслідуванні кримінального провадження щодо замаху на радника мера Херсона Катерину Гандзюк.

Про це 22 серпня заявив на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Надзвичайно резонансний злочин. І ми тут працюємо в тісній взаємодії з працівниками Національної поліції. Деякі деталі вже повідомляли. Але я хочу додати з дозволу наших слідчих, що на цей час затримано і перебувають під вартою п’ять осіб, причетних до цього злочину. Робота з цього приводу триває. Тобто у нас є значне і хороше просування у цій справі», - повідомив голова СБУ.

Він зауважив, що у межах цього провадження у Служби безпеки та Національної поліції «як ніколи плідна взаємодія».

«Зараз ми працюємо над мотивами і замовниками цього злочину», - зазначив Грицак.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Джерело: УНН