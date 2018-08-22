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    В СБУ заявили, що значно просунулися у справі нападу на Гандзюк

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    <span>Катерина Гандзюк</span> - В СБУ заявили, що значно просунулися у справі нападу на Гандзюк
    Катерина Гандзюк

    Грицак зауважив, що у межах цього провадження у Служби безпеки та Нацполіції «як ніколи, плідна взаємодія»

    Слідчі значно просунулися у розслідуванні кримінального провадження щодо замаху на радника мера Херсона Катерину Гандзюк.

    Про це 22 серпня заявив на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак.

    «Надзвичайно резонансний злочин. І ми тут працюємо в тісній взаємодії з працівниками Національної поліції. Деякі деталі вже повідомляли. Але я хочу додати з дозволу наших слідчих, що на цей час затримано і перебувають під вартою п’ять осіб, причетних до цього злочину. Робота з цього приводу триває. Тобто у нас є значне і хороше просування у цій справі», - повідомив голова СБУ.

    Він зауважив, що у межах цього провадження у Служби безпеки та Національної поліції «як ніколи плідна взаємодія».

    «Зараз ми працюємо над мотивами і замовниками цього злочину», - зазначив Грицак.

    Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

    Джерело: УНН

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