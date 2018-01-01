У Сіднеї поїзд врізався в огорожу на станції: 16 постраждалих
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За свідченнями очевидців, потяг рухався зі швидкістю 50-70 кілометрів на годину
В результаті аварії за участю пасажирського поїзда в Австралії постраждали, щонайменше, 16 осіб. Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.
Згідно з повідомленням, під'їжджаючи до перону залізничної станції Річмонд поїзд не встиг загальмувати і врізався в буферний тупиковий упор платформи.
За свідченнями очевидців, потяг рухався зі швидкістю 50-70 кілометрів на годину.
Як повідомив представник швидкої допомоги, поранення отримали 16 осіб, п'ятеро з яких отримали серйозні травми і були госпіталізовані. Він також зазначив, що кількість постраждалих може зрости.
Paramedics working at the scene treating multiple injuries and rescue helicopters are at nearby Richmond Oval. pic.twitter.com/q0wixNx32X— NSW Incident Alerts (@nswincidents) 21 січня 2018 р.
16 injured after train smashes into barricade in Western Sydney. https://t.co/TsU547gqBS #Sydney pic.twitter.com/mHoP52E0zY— World Outback News (@WON_National) 22 січня 2018 р.
Partial closure on the @T1SydneyTrains line, with services suspended between Richmond and Clarendon in both directions after a train crashed into a barricade at Richmond Station. #9News https://t.co/teDcQNcewt pic.twitter.com/A6r1fMZHUq— Nine News Sydney (@9NewsSyd) 22 січня 2018 р.
12 people being treated at staging area opp Richmond Train Station after train hit buffer at end of line at 9.50am. I am live at 11:30am with all the latest @9NewsAUS pic.twitter.com/JzlA0nrurx— Gabrielle Boyle (@Gabrielle_Boyle) 22 січня 2018 р.
На місце події прибули карети швидкої допомоги, пожежні і три вертольоти. Фахівці з'ясовують, що стало причиною аварії - помилка машиніста чи технічна несправність.
Видання також зазначає, що в аварію потрапив новий поїзд Waratah.