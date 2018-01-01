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    У Сіднеї поїзд врізався в огорожу на станції: 16 постраждалих

    За свідченнями очевидців, потяг рухався зі швидкістю 50-70 кілометрів на годину
    В результаті аварії за участю пасажирського поїзда в Австралії постраждали, щонайменше, 16 осіб. Про це повідомляє The Sydney Morning Herald. Згідно з повідомленням, під'їжджаючи до перону залізничної станції Річмонд поїзд не встиг загальмувати і врізався в буферний тупиковий упор платформи. За свідченнями очевидців, потяг рухався зі швидкістю
    • Сьогодні, 05:08
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    За свідченнями очевидців, потяг рухався зі швидкістю 50-70 кілометрів на годину

    В результаті аварії за участю пасажирського поїзда в Австралії постраждали, щонайменше, 16 осіб. Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

    Згідно з повідомленням, під'їжджаючи до перону залізничної станції Річмонд поїзд не встиг загальмувати і врізався в буферний тупиковий упор платформи.

    За свідченнями очевидців, потяг рухався зі швидкістю 50-70 кілометрів на годину.

    Як повідомив представник швидкої допомоги, поранення отримали 16 осіб, п'ятеро з яких отримали серйозні травми і були госпіталізовані. Він також зазначив, що кількість постраждалих може зрости.

    На місце події прибули карети швидкої допомоги, пожежні і три вертольоти. Фахівці з'ясовують, що стало причиною аварії - помилка машиніста чи технічна несправність.

    Видання також зазначає, що в аварію потрапив новий поїзд Waratah.

    Австралія потяг
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