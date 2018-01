У Сіднеї поїзд врізався в огорожу на станції: 16 постраждалих

За свідченнями очевидців, потяг рухався зі швидкістю 50-70 кілометрів на годину

В результаті аварії за участю пасажирського поїзда в Австралії постраждали, щонайменше, 16 осіб. Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

Згідно з повідомленням, під'їжджаючи до перону залізничної станції Річмонд поїзд не встиг загальмувати і врізався в буферний тупиковий упор платформи.

За свідченнями очевидців, потяг рухався зі швидкістю 50-70 кілометрів на годину.

Як повідомив представник швидкої допомоги, поранення отримали 16 осіб, п'ятеро з яких отримали серйозні травми і були госпіталізовані. Він також зазначив, що кількість постраждалих може зрости.

Paramedics working at the scene treating multiple injuries and rescue helicopters are at nearby Richmond Oval. pic.twitter.com/q0wixNx32X — NSW Incident Alerts (@nswincidents) 21 січня 2018 р.

Partial closure on the @T1SydneyTrains line, with services suspended between Richmond and Clarendon in both directions after a train crashed into a barricade at Richmond Station. #9News https://t.co/teDcQNcewt pic.twitter.com/A6r1fMZHUq — Nine News Sydney (@9NewsSyd) 22 січня 2018 р.

12 people being treated at staging area opp Richmond Train Station after train hit buffer at end of line at 9.50am. I am live at 11:30am with all the latest @9NewsAUS pic.twitter.com/JzlA0nrurx — Gabrielle Boyle (@Gabrielle_Boyle) 22 січня 2018 р.

На місце події прибули карети швидкої допомоги, пожежні і три вертольоти. Фахівці з'ясовують, що стало причиною аварії - помилка машиніста чи технічна несправність.

Видання також зазначає, що в аварію потрапив новий поїзд Waratah.