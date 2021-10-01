У «Слузі народу» пояснили, як будуть звільняти міністрів. Вже підбирають заміну

Євгенія Кравчук: «На частину посад претендують чинні народні депутати»

У «Слузі народу» переконані, що призначати на посади нових міністрів після звільнення чинних, краще з людей зсередини фракції, адже це добре «працює для атмосфери» в колективі. Про це заявила у розмові з «Главкомом» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Ми очікуємо на цій великій фракції почути нарешті від прем‘єра, голови фракції, можливо, від президента якусь конкретику щодо прізвищ та міністерств, де будуть зміни. Хоча ми знаємо найбільш вірогідні міністерства і, до того ж вже активно обговорюється список кандидатів на заміну. Принаймні, на частину посад претендують колеги з фракції, тобто чинні народні депутати. І історія з тим же Монастирським якраз підкреслила, що це добре працює для атмосфери у фракції, коли вакансії заповнюють людьми зсередини фракції, а не просто дають з кандидатом познайомитися за 45 хвилин співбесіди на комітеті», – підкреслила Кравчук.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» також уточнила, що йдеться про окремі зміни, а не про кардинальний перезапуск усього уряду, і політична воля на ці кадрові рішення вже є. «Вона (політична воля – ред.) уже дуже близька до офіційної реалізації. Знову ж таки – мова про точкові зміни чи посилення, а не про кардинальний перезапуск уряду», – уточнила Кравчук.

Також у «Слузі народу» поки не поспішають називати конкретні прізвища майбутніх кандидатів, адже процес відставки міністрів це певна процедура. «Конкретні прізвища назвати зараз не можу, бо сама офіційна процедура щодо міністрів не може бути запущена прямо на цій зустрічі в Трускавці. Це має бути відповідна заява про відставку чи якісь подання від прем’єра. Але дуже вірогідно, що цей процес буде запущений вже у жовтні, можливо навіть у перший пленарний тиждень. Треба тільки в загальний графік вписатися, бо буде виноситися в другому читанні багато законопроєктів, важливих для співпраці з МВФ, до яких є багато правок. Їх не астрономічна кількість, тому не буде застосовуватись якась спецпроцедура. Але це треба буде просто пережити, проголосувати. Кадрові питання – це мінімум година на кожне призначення. Вони включаються позачергово в порядок денний, і залежить від того, коли будуть ці подання і вже визначення за кандидатурами», – уточнила Кравчук.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.

До слова, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив надати йому підписні листи щодо відкликання голови парламенту.

Як раніше стало відомо, під час кадрових ротацій в уряді, які пройдуть на початку жовтня, два міністри втратять свої посади. Йдеться про міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка.