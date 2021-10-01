Власниця манікюрного бізнесу претендує на посаду віцепрем'єра

Кандидатка на посаду в уряді має право власності на торговельну марку «Експрес манікюр»

Власниця торговельної марки «Експрес манікюр» Олена Липівська-Ергюль претендує на посаду віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей. Про це свідчить подана нею 30 вересня уточнена декларація кандидата на посаду, пише «Інтерфакс-Україна».

Згідно з документом, право власності на торговельну марку «Експрес манікюр» до активів Липівської-Ергюль належить з 2009 року. Водночас дохід кандидата на посаду за 2020 рік у розмірі 20,4 тис. грн вказано від основного місця роботи – зареєстрованої в Туреччині компанії Sahne Vizyon Casting Turism.

Чоловік – громадянин Туреччини Ергюль Сюлейман Оузхан – за минулий рік отримав 633,84 тис. грн у турецькій компанії Tantur Tourism Co.

Згідно з держреєстром, людина з такими ж даними, як у чоловіка декларанта, була співвласником туристичної компанії «Карья тур», визнаної банкрутом у 2010 році.

Липівська-Ергюль володіє земельною ділянкою площею 1000 квадратів у селі Ревне Бориспільського району, спільно з чоловіком, донькою та батьком – квартирою у Києві 71,5 м2 і разом із чоловіком та дочкою – квартирою 189,4 м2 у Туреччині.

Крім цього, Липівська-Ергюль задекларувала три сумки Chanel загальною вартістю понад 700 тис. грн, одяг цієї марки та марки Fendi приблизно на 2 млн грн, а також ювелірні прикраси Cartier та Van Cleef & Arpels на суму близько 800 тис. грн.

В її власності перебуває автомобіль Range Rover Sport 2016 р. в., у власності чоловіка – Mercedes-Benz E180 теж 2016 р.в.

Крім цього, на умовах договору лізингу з ТОВ «УЛФ-Фінанс» декларант користується Toyota Rav-4 Hybrid 2018 р. в.

Кандидат на посаду, зокрема, задекларувала готівкою $378 тис., €877 тис. і 1,5 млн грн. Майже 1 млн грн вона позичила третім особам.

Ергюль Сюлейман Оузхан має, зокрема, вклади в розмірі $147 тис. та €16,9 тис. у турецькому Garanti bank, також $285 тис. та €710 тис. готівкою.

Нагадаємо, щонайменше два міністри втратять свої посади. ЗМІ оприлюднили імена.

Як раніше повідомляв «Главком», позиції міністра оборони Тарана виглядають особливо слабкими на фоні звільнення наприкінці минулого місяця трьох його заступників (Ігоря Халімона, Олександра Миронюка, Ігоря Старобінського), яких підозрюють у корупції та розкраданні коштів та звинувачують у незадовільних темпах виконання держоборонзамовлення.

Нещодавно також була звільнена топверхівка ЗСУ (головнокомандувач Збройних сил Руслана Хомчак, начальник Генштабу Сергій Корнійчук, командувач ООС Володимир Кравченко). Втім до звільнення міністрів (чи взагалі всього уряду) Верховна Рада може приступити тільки восени.

Міністр агрополітики Роман Лещенко, як стверджують співрозмовники «Главкома» в уряді, фактично провалив програму зрошення, що є частиною аграрної програми президента. Молодому міністру також дорікають тим, що він надто загрався у власний піар.

Кадрові зміни в уряді анонсував і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Цілком імовірно, що в жовтні-листопаді ряд міністрів позбавлять повноважень, ще радикальніший сценарій – у відставку піде увесь уряд. Остаточного сценарію, як кажуть джерела «Главкома» в Офісі президента, ще немає. Як і потенційного «розстрільного списку».

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.