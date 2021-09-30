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    Думки вголос

    Відставка Разумкова ніяк не вплине на політичні розклади

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Разумков на цьому етапі взагалі не забере жодного голосу жодного виборця Зеленського - Відставка Разумкова ніяк не вплине на політичні розклади
    Разумков на цьому етапі взагалі не забере жодного голосу жодного виборця Зеленського
    фото з відкритих джерел

    Треба чітко розуміти: виборець Разумкова та виборець Зеленського не перетинаються

    Відставка Разумкова. Чому це ніяк не вплине на політичні розклади

    Про відставку Разумкова від сьогодні ми можемо говорити як про доконаний факт. Голоси є і найближчим часом Разумкова звільнять.

    Зараз багато говорять про початок самостійної гри, про відтягування голосів у партії Зеленського та навіть про пряму конкуренцію з Зеленським. Але поки – це чиста міфологія. Перш за все треба чітко розуміти: виборець Разумкова (приблизно 1,5-2%) і виборець Зеленського не перетинаються.

    Виборець Разумкова переважно покоління 45-55+. В міру проросійський, розважливий і не любить хайпу. Він вирішив, що не голосуватиме за Зеленського і слуг. Виборець Зеленського не хоче бачити своїм лідером настільки розважливого та подекуди нудного та скучного Разумкова. А відтак, ніяких перетікань електорату поки не буде.

    Щодо, так званої, групи Разумкова в Раді, то вона складається з 7-8 людей, які після Трускавця можуть порідшати.

    І ще один момент: важковаговиком Разумков вважається завдяки посаді. І завдяки увазі ЗМІ. Без посади увага до нього може зменшитися, а його самого будуть тягнути в складні переговорні процеси до багатокутника Смешко-Гройсман-Разумков-Яценюк. Чи може ця конструкція злетіти? Поки дуже складно говорити, бо кожен з них буде хотіти грати першу скрипку. А тому нас чекає довге «пережовування жвачки».

    Але ще раз про найважливіший міф: Разумков на цьому етапі взагалі не забере жодного голосу жодного виборця Зеленського.

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    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада відставка Володимир Зеленський Дмитро Разумков парламент
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    Відставка Разумкова ніяк не вплине на політичні розклади