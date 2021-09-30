«Слуги народу» запускають процедуру відкликання Разумкова

Дмитро Разумков пообіцяв не зволікати з наданням підписних листів про його відкликання

Голова фракції «Слуга народу» хоче отримати підписні листи щодо відкликання спікера парламенту

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив надати йому підписні листи щодо відкликання голови парламенту.

«Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України», – повідомив Разумков у Facebook.

Спікер Ради також пообіцяв не зволікати з наданням підписних листів про його відкликання.

«Сьогодні колеги отримають підписні листи», – запевнив Разумков. Також він побажав «слугам народу» продуктивної роботи у Трускавці, де 1-2 жовтня відбудеться з'їзд фракції.

Зазначимо, ще напередодні Разумков заявляв, що з підписними листами про його відставку поки ніхто не заходив.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу».

Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не збирається йти у відставку. Проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.