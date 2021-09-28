Щонайменше два міністри втратять свої посади. ЗМІ оприлюднили імена

Кадрові питання обговорять під час виїзного засідання фракції «Слуги народу» в Трускавці

Під час кадрових ротацій в уряді, які пройдуть на початку жовтня, два міністри втратять свої посади. Йдеться про міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенко, повідомляє LB.ua.

Романа Лещенка, за словами співрозмовників, звільняють через провал Стратегії зрощення та дренажу, яка була схвалена Кабінетом міністрів рік тому та передбачає модернізацію та будівництво зрошувальних та дренажних систем, збільшення водозабезпечення до 2030 року.

«Доля міністра соціальної політики Марини Лазебної під питанням та вирішуватиметься найближчим часом. Як, власне, і Олега Уруського. Велика ймовірність, що його теж звільнять. Окремо є плани з переформатування Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та позбавлення посади його очільника віце-прем’єрських повноважень», – зазначив співрозмовник видання.

Натомість на посадах залишаться міністр оборони Андрій Таран та міністр культури Олександр Ткаченко, яких теж називали раніше серед кандидатів на звільнення. У Ткаченка, підкреслюють співрозмовник видання, «гарні відносини з фракцією».

Кадрові питання обговорять під час виїзного засідання фракції «Слуги народу» в Трускавці за участі президента Володимир Зеленського, а також генпрокурорки Ірини Венедиктової, голови СБУ Івана Баканова, голови МВС Дениса Монастирського, директора НАБУ Артема Ситника, голови НАЗК Олександра Новікова, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Як раніше повідомляв «Главком», позиції Тарана виглядають особливо слабкими на фоні звільнення наприкінці минулого місяця трьох його заступників (Ігоря Халімона, Олександра Миронюка, Ігоря Старобінського), яких підозрюють у корупції та розкраданні коштів та звинувачують у незадовільних темпи виконання держоборонзамовлення. Нещодавно також була звільнена топ-верхівка ЗСУ (головнокомандувач Збройних сил Руслана Хомчак, начальник Генштабу Сергій Корнійчук, командувач ООС Володимир Кравченко). Втім до звільнення міністрів (чи взагалі всього уряду) Верховна Рада може приступити тільки восени.

Міністр агрополітики Роман Лещенко, як стверджують співрозмовники «Главкома» в уряді, фактично провалив програму зрошення, що є частиною аграрної програми президента. Молодому міністра також дорікають тим, що він надто загрався у власний піар.

Кадрові зміни в уряді анонсував і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Цілком ймовірно, що в жовтні-листопаді ряд міністрів позбавлять повноважень, ще радикальніший сценарій – у відставку піде увесь уряд. Остаточного сценарію, як кажуть джерела «Главкома» в Офісі президента, ще немає. Як і потенційного «розстрільного списку».

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.