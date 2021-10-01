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    «Слуга народу» про з’їзд в Трускавці: У нас буде все дешево та сердито

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    «Слуга народу» про з’їзд в Трускавці: У нас буде все дешево та сердито
    aото: Давид Арахамія/ Facebook

    На завершенні зібрання фінальний діджейський сет зіграє керівник фракції Давід Арахамія

    З’їзд фракції «Слуга народу» у Трускавці пройде без особливих розкошів та надмірних витрат, обійдуться внутрішніми ресурсами та скористаються талантами однопартійців. Про дозвільну частину зібрання розповіла у розмові з «Главкомом» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    «У нас, знаєте, це просто дешево та сердито. Всі свої», – сказала Кравчук.

    На завершенні зібрання фінальний діджейський сет зіграє керівник фракції Давід Арахамія. «Я розумію, що, може, якісь люди будуть це критикувати. Але знов-таки: у вечірній програмі на корпоративах для будь-якого колективу є якийсь формат. Хтось грає, хтось співає…», – розповіла Євгенія Кравчук.

    Також, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, скільки грошей представники фракції витратять на збір у Трускавці.

    Нагадаємо, в «Слузі народу» розповіли, що хочуть почути в Трускавці від Зеленського.

    Як повідомлялося, на з’їзд «слуг» в Трускавці не пускатимуть невакцинованих та будуть вимагати ПЛР-тести

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    Теги: партія Слуга народу Давид Арахамія Євгенія Кравчук
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    «Слуга народу» про з’їзд в Трускавці: У нас буде все дешево та сердито