Шмигаль про кадрові ротації: у мене претензій до Кабміну немає

Очільник Кабміну відмовився називати прізвища міністрів, які можуть піти у відставку найближчим часом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду. Так він прокоментував на брифінгу можливість майбутніх відставок міністрів.

Очільник Кабміну відмовився називати прізвища міністрів, які можуть піти у відставку найближчим часом.

«У мене претензій до Кабміну немає. Уряд працює, а далі подивимося», – сказав Шмигаль.

Прем’єр констатував, що міністри допускають помилки, однак додав, що суттєвих претензій наразі не має.

«Звичайно, хочеться, щоб уряд працював ідеально. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Звичайно, помилки можуть бути. Але таких претензій, щоб зараз розповідати комусь про щось, в мене немає. Я тому і кажу – давайте подивимося», – додав Шмигаль.

Раніше у «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні.

Нагадаємо, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що більш конкретна інформація про можливі кадрові ротації в Кабміні з’явиться після початку чергової сесії Верховної Ради.

Також ЗМІ назвали міністрів, які можуть втратити посади цієї осені. Поінформовані джерела повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.

Нагадаємо, Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді.

Також президент Зеленський казав, що готує відставки в уряді.

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